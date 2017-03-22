0
10:53
Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области в рамках Фестиваля русской музыки
17:43
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
13:04
Обезьяна и апокалипсис
09:04
Международный день кукольника отмечается 21 марта
12:05
9 апреля в Печорах откроется сезон органных концертов
12:00
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
10:53
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
Еще новости
Культура

«Сокровища русской стенописи» увидят жители Печор 23 марта

23 марта в музее истории города Печоры пройдет открытие выставки работ студентов мастерской церковно-исторической живописи под руководством петербургского профессора А. Крылова «Сокровища русской стенописи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск». 

В основе выставки - копии фресок: церкви Спаса Нерукотворного в деревне Николо-Заболотье, церкви Спаса на Ковалеве, храма Снетогорского монастыря, церкви Феодора Стратилата, Ипатьевского монастыря, собора Рождества Богородицы в селе Феропонтово, церкви Преображения Господня из села Большие Вязёмы, храма Иоанна Предтечи и храма Николы Мокрого в городе Ярославле, церкви Успения Богородицы в Свияжске, храма Успения Богородицы и храма Казанской Божьей Матери в Устюжне, Успенского собора Московского кремля, церкви Святой Троицы в Вязёмах, собора Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, Спасо-Преображенского храма в Полоцке.

Музей истории города Печоры находится по адресу: улица Международная, 6. Информация по телефону: 8 (81148) 2-30-77.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области в рамках Фестиваля русской музыки
22 марта 2017
Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области в рамках Фестиваля русской музыки
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
21 марта 2017
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Международный день кукольника отмечается 21 марта
21 марта 2017
Международный день кукольника отмечается 21 марта 1
9 апреля в Печорах откроется сезон органных концертов
20 марта 2017
9 апреля в Печорах откроется сезон органных концертов
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
19 марта 2017
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове 1
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
19 марта 2017
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
Псковичи могут получить бесплатный билет на концерт Ани Лорак
17 марта 2017
Псковичи могут получить бесплатный билет на концерт Ани Лорак
Третий сеанс анимационных фильмов XXII Суздальского фестиваля пройдёт сегодня в Пскове
17 марта 2017
Третий сеанс анимационных фильмов XXII Суздальского фестиваля пройдёт сегодня в Пскове

Идет загрузка...