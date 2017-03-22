«Сокровища русской стенописи» увидят жители Печор 23 марта

12:07, 22 марта 2017, ПАИ

23 марта в музее истории города Печоры пройдет открытие выставки работ студентов мастерской церковно-исторической живописи под руководством петербургского профессора А. Крылова «Сокровища русской стенописи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

В основе выставки - копии фресок: церкви Спаса Нерукотворного в деревне Николо-Заболотье, церкви Спаса на Ковалеве, храма Снетогорского монастыря, церкви Феодора Стратилата, Ипатьевского монастыря, собора Рождества Богородицы в селе Феропонтово, церкви Преображения Господня из села Большие Вязёмы, храма Иоанна Предтечи и храма Николы Мокрого в городе Ярославле, церкви Успения Богородицы в Свияжске, храма Успения Богородицы и храма Казанской Божьей Матери в Устюжне, Успенского собора Московского кремля, церкви Святой Троицы в Вязёмах, собора Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, Спасо-Преображенского храма в Полоцке.

Музей истории города Печоры находится по адресу: улица Международная, 6. Информация по телефону: 8 (81148) 2-30-77.