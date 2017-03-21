Псковские боксёры заняли призовые места на международном турнире в Латвии

11:54, 22 марта 2017, ПАИ

Псковичи заняли призовые места на Международном турнире по боксу среди юношей 2001-2004 годов рождения, который состоялся в Елгаве (Латвия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, в соревнованиях приняли участие 112 спортсменов из 7 стран: Латвии, России, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Польши, Ирландии.

Псков на этом турнире представили четыре спортсмена, которые показали хорошую технико-тактическую подготовку. Среди юношей 2001-2002 годов рождения первое место занял Дмитрий Дмитриев (63 кг), среди юношей 2003-2004 годов рождения «золото» завоевал Денис Пузыня (48 кг), бронзовыми призёрами стали Максим Богов (46 кг) и Егор Орлов (48 кг).