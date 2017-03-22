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Общество

Россияне вдвое чаще стали покупать лотерейные билеты

Количество проданных лотерейных билетов в отделениях «Почты России» в 2016 году выросло на 46% по сравнению с предыдущим годом, и составило 39,6 млн штук, сообщает РБК со ссылкой на почтового оператора.

Всего с 2014 года количество проданных билетов выросло почти вдвое. Объем продаж в деньгах в 2015 году увеличился на 24,4%, в 2016 году — на 115%.

По итогам 2016 года по билетам, купленным на «Почте России», выплачены 8,4 млн выигрышей на общую сумму 1,4 млрд рублей. Таким образом, средний выигрыш составил 166 рублей.

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