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Общество

Псковским студентам рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области и сотрудники различных  подразделений полиции встретились со студентами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, первокурсники ПсковГУ приняли участие в обсуждении темы оказания населению госуслуг в электронном виде. К ребятам пришли член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев, а также представители органов внутренних дел Александр Тимофеев, Павел Васильев и Сергей Яковлев.

Отмечалось, что сейчас гражданину для получения государственной услуги по линии МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. После регистрации на сайте www.gosuslugi.ru открывается доступ ко всем услугам портала, в том числе и к  тем, которые оказываются МВД России.

Участники встречи отметили, что использование Портала государственных услуг дает значительные преимущества: сокращаются сроки их предоставления, уменьшаются финансовые издержки физических и юридических лиц, ликвидируются бюрократические проволочки и административные барьеры, снижаются коррупционные риски и повышается в целом доступность государственных и муниципальных услуг.

УМВД России по Псковской области предоставляет госуслуги  в электронном виде по линии Управления по вопросам миграции, Информационного центра, ГИБДД. О порядке предоставления государственных услуг по линии ГИБДД и УВМ рассказали капитан полиции  Александр Тимофеев  и подполковник внутренней службы Павел Васильев. С возможностями Информационного центра УМВД по данному направлению познакомил в своем выступлении главный специалист Сергей Яковлев.

Гости обратили внимание студентов на то обстоятельство, что лица, использующие госуслуги  в электронном виде, получают теперь существенные финансовые скидки. В завершение встречи  выступавшие ответили на вопросы студентов.

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