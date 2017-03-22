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Общество

Условный пожар в Гдовском интернате для престарелых и инвалидов потушили за 35 минут

21 марта в здании Гдовского интерната для престарелых и инвалидов прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме «Тушение пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Тактический замысел учений предполагал, что в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в обеденном зале на первом этаже. Администрация объекта по телефону «01» сообщила о возгорании в пожарную часть и приняла возможные меры для эвакуации людей из здания в первые минуты пожара.

Радиотелефонист ПСЧ-11 города Гдова после получения сообщения о пожаре выслал на место необходимые силы и средства по вызову № 1, направил поисково-спасательный отряд, Скорую помощь и другие аварийные службы города. Через дежурного ОМВД к месту пожара вызвали наряд ГИБДД.

Через 14 минут после возникновения пожара на место происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ-11 в составе двух отделений на автоцистернах во главе с заместителем начальника части. К моменту прибытия пожарных из оконных проемов первого этажа условно выбивались клубы дыма, наблюдалось сильное задымление коридора первого этажа. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, дал указание приступить к эвакуации людей из здания, звену газодымозащитной службы со стволом первой помощи - приступить к разведке очага пожара, поиску пострадавших и эвакуации людей из здания. Для ликвидации возгорания пожарные установили автоцистерну на пирс реки Гдовки, проложили магистральную и рабочие линии, подали стволы «Б» на тушение пожара и защиту второго этажа.

Через 23 минуты условный пожар на площади 69 квадратных метра локализовали, а через 35 минут – ликвидировали. По итогам учения цели были достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.

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