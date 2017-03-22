Около 20 млн рублей вложат в ремонт дорог в Великих Луках
В Великих Луках планируется ремонт проезжей части и тротуаров на проспектах Гагарина и Октябрьский, улице Вокзальной. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Максимальная цена контракта составляет 19 млн 729 тыс. рублей, источник финансирования — субсидии бюджета области, городская казна.
Аукцион назначен на 13 апреля, срок выполнения работ — 90 календарных дней с даты заключения договора. За это время подрядчику предстоит обновить проспект Гагарина от улицы Зверева до автовокзала, улицу Вокзальную от проспекта Гагарина до улицы Гражданской, проспект Октябрьский на участке между проспектами Ленина и Гагарина.