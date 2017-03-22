0
13:36
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
11:57
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
11:34
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
10:25
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
08:40
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
Еще новости
Общество

Закрытое приставами почтовое отделение в Островском районе возобновило работу

Отделение «Почты России» в деревне Карпово Островского района, которое судебные приставы закрыли на 30 дней,  возобновило свою работу после устранения выявленных санитарных нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России» Мария Раменкая.

Напомним, что отделение «Почты России» было закрыто  из-за несоблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. В ходе проверки выяснилось, что помещение, в котором располагается почтовое отделение, находится в антисанитарном состоянии, что не позволяет качественно провести уборку и дезинфекцию. Кроме того, там велась продажа продуктов питания.

По словам Марии Раменской, в настоящее время торговля продуктами, в соответствии с решением суда, прекращена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
22 марта 2017
Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
22 марта 2017
Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове 2
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области
22 марта 2017
В 300 миллионов рублей обойдется реконструкция двух дорог в Псковской области 1
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове
22 марта 2017
Проект «Тысяча школьных помощников главы города» планируется запустить в Пскове 3
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение
22 марта 2017
Россиянам предложат использовать спецприложение для жалоб в ГИБДД на опасное вождение 2
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 14
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»

Идет загрузка...