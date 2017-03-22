Закрытое приставами почтовое отделение в Островском районе возобновило работу

12:27, 22 марта 2017, ПАИ

Отделение «Почты России» в деревне Карпово Островского района, которое судебные приставы закрыли на 30 дней, возобновило свою работу после устранения выявленных санитарных нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России» Мария Раменкая.

Напомним, что отделение «Почты России» было закрыто из-за несоблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. В ходе проверки выяснилось, что помещение, в котором располагается почтовое отделение, находится в антисанитарном состоянии, что не позволяет качественно провести уборку и дезинфекцию. Кроме того, там велась продажа продуктов питания.

По словам Марии Раменской, в настоящее время торговля продуктами, в соответствии с решением суда, прекращена.