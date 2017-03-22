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Общество

Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове

Сегодня, 22 марта, губернатор Псковской области Андрей Турчак ознакомился с работой Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, глава региона посетил ситуационный центр в Пскове, в котором происходит прием и обработка телефонных вызовов, и понаблюдал за обработкой «обращения» гражданина по номеру «112» о «пожаре» в общежитии.

О назначении и принципе работы системы «112» рассказал врио руководителя Вячеслав Пан. Перед оператором центра находятся два монитора: на одном сотрудник заполняет данные звонящего, а на втором отображается карта с указанием его местонахождения. После обработки вызова оператор направляет данные в ответственные экстренные оперативные службы. В составе системы «112» - службы Скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиция, аварийная служба газовой сети и служба «Антитеррор».

Среди сотрудников смены есть психолог и переводчик для приема звонков от иностранных граждан. Звонки принимаются круглосуточно, в случае прерывания разговора соединение автоматически восстанавливается.

Андрей Турчак спросил Вячеслава Пана, сколько человек будут работать в Центре обработки вызовов. Он отметил, что предусмотрены 62 штатные единицы, по 12 человек в смене. Они будут работать сутки через трое.

Сейчас центр функционирует в режиме опытной эксплуатации, его запуск планируется осуществить с 1 января следующего года. Центр обработки вызовов системы «112» будет принимать звонки со всей области, как с мобильных, так и стационарных телефонов. Благодаря созданию системы 112 сократится среднее время реагирования экстренных служб на чрезвычайные происшествия.

Напомним, система «112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Она предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

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