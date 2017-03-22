23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов

18:05, 22 марта 2017, ПАИ

23 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем – от +5 до +10.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.