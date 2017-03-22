Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО»

13:36, 22 марта 2017, ПАИ

Мастер класс по свадебному позированию представит псковский фотограф Ирина Большакова на выставке «Свадьба EXPO 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила фотограф.

Как рассказала Ирина Большакова, на выставке совместно с тремя модельным парами агентства «Сигма» она научит посетителей правильному позированию для свадебных фотографий.

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Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>