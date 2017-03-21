Великолучанки стали жертвами мошенников, пытаясь купить обувь и продать дом

13:26, 22 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках двое горожан стали жертвами мошенников в ходе операций по купле-продаже имущества в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в феврале великолучанка заинтересовалась на одном из сайтов объявлением о продаже обуви. Она перечислила на указанный продавцами счет более 4 тысяч рублей, однако заказанную обувь до сих пор так и не получила.

А 21 марта 64-летняя жительница Великих Лук разместила на сайте в Интернете объявление о продаже своего сельского дома в Усвятском районе. Вскоре на контакт с ней вышел покупатель и заявил, что желает приобрести дом и готов внести за него залог. Под этим предлогом мошенник сумел получить необходимые ему сведения о банковской карте пенсионерки и снял с неё 56 тысяч рублей.

По данным фактам полиция проводит расследование.