Госдума приняла закон о налоговом резидентстве лиц, подпавших под санкции

14:25, 22 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве лиц, подпавших под санкции иностранных государств и являющихся резидентами иностранного государства, не признаваться налоговым резидентом России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Согласно тексту одобренного документа, в случае если в налоговом периоде в отношении физлица действовали санкции иностранного государства, такое лицо может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве. Для этого гражданину, подпавшему под санкции, необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) о непризнании налоговым резидентом РФ с документом, подтверждающим его резидентство в иностранном государстве.

Норму предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. При этом заявление в отношении налоговых периодов 2014 - 2016 годов необходимо будет предоставить в ФНС России не позднее 1 июля 2017 года. Соответствующая поправка вносится в Налоговый кодекс РФ.

Как пояснял ранее автор этой поправки, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, предложенные изменения являются техническими и направлены на защиту интересов граждан России, подпавших под санкции.

«Возникает проблема: лицо формально является резидентом Российской Федерации и точно также формально может быть признано резидентом любого европейского государства. Эта проблема должна решаться путем переговоров министерств финансов тех государств, где происходит этот конфликт. Но можно ли считать, что в условиях беспрецедентного давления на страну и политического давления, такие переговоры могут увенчаться успехом? Но в таком случае, если переговорами решить в рамках законодательного процесса не удастся, возникает возможность преследования наших граждан уже в уголовном порядке», - отметил Андрей Макаров.

Депутат также напомнил, что в России для лиц, не являющихся налоговым резидентом страны, налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении всех получаемых доходов. При этом для налоговых резидентов такая ставка установлена на уровне 13%.

Закон не поддержали депутаты фракций «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.