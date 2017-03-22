«Лоскутную мозаику» представили в музее Псковского колледжа искусств

15:16, 22 марта 2017, ПАИ

Музей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приглашает посетить выставку «Лоскутная мозаика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказала хранитель музея, руководитель студенческого краеведческого клуба «Наследие» Маргарита Самойлова, выставку подготовили студенты 2 и 3 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» под руководством преподавателя Екатерины Родихиной.

Готовясь к выставке, студенты посетили мемориальный музей-квартиру архитектора-реставратора Юрия Спегальского, изучили экспозиционный материал с использованием традиционных декоративных орнаментов Псковской земли.

На выставке представлены панно и декоративные круги, выполненные в технике лоскутного шитья в традициях Архангельской области. «Подобные изделия в старину использовались в быту: ими покрывали лавки в деревенских домах, тем самым создавая уют, красоту и стиль предметов домашнего быта», - отметили в колледже.

Декоративные круги - традиционные русские народные орнаменты, из сложенных тканевых треугольников. В различных областях России использовались разные типы складывания тканевых треугольников. На выставке «Лоскустная мозаика» также представлены 9 вариантов сложения треугольников.

Выставка будет открыта до 1 апреля по адресу: Псков, улица Набат, дом 5.