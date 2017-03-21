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Экономика

Псковичей приглашают на XIV Гомельский экономический форум

Отделение посольства Белоруссии в Российской Федерации приглашает жителей Псковской области принять участие в работе XIV Гомельского экономического форума 19 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В комитете рассказали, что за годы проведения форум стал знаковым мероприятием в области развития торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширения межрегиональных связей и кооперационного сотрудничества.

К мероприятиям форума приурочено проведение XVIII Международной выставки-ярмарки «Весна в Гомеле» (17-20 мая), что является эффективной площадкой для изучения экономического потенциала Гомельской области, поиска партнеров и заключения взаимовыгодных контрактов.

Дополнительная информация по данным мероприятиям размещена на сайтах: www.gomel-forum.bu и www.gomel-region.bu.

Контактные телефоны организаторов форума: +375 (232)754720, 754721, электронная почта: ves@gomel-region.bu, ec-ved@oblispolkom-gomel.bu.

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