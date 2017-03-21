Псковичи могут принять участие в конкурсе проектов «Социальный предприниматель»

14:34, 22 марта 2017, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель», который проводит Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, конкурс проходит на всей территории России и за всё время существования фонд поддержал 173 проекта из 49 регионов.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, коммерческие организации (относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории России.

Максимальная сумма предоставляемого беспроцентного займа на один проект - 10 млн рублей. Заявитель, который подает заявку на получение финансирования первого проекта, имеет право запрашивать заем в размере, не превышающем 5 млн рублей. После реализации первого проекта можно подавать заявку на получение финансирования в размере до 10 млн рублей. При сумме займа от 5 до 10 млн рублей максимальный срок возврата займа составляет 7 лет, до 5 млн рублей - 5 лет.

Максимальная сумма финансирования для стартап-компаний (ведущих деятельность менее 1 года) составляет 500 тысяч рублей, срок возврата - до 5 лет.

Обязательно наличие обеспечения по выдаваемому займу в виде залога и/или поручительства.

Проект должен реализовываться на территории Российской Федерации и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе; быть направлен на решение/смягчение существующих социальных проблем, улучшение качества жизни населения региона в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации; содержать определенную степень новизны в подходе к решению социальных проблем или инновационную составляющую, подтвержденную патентом; иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ; быть направлен на создание финансово устойчивой бизнес-модели, способной работать самостоятельно по завершению финансирования со стороны фонда.

Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами заявителя не менее чем на 20% от суммы займа; заявители, запрашивающие до 500 тысяч рублей (за исключением стартап-компаний), по решению конкурсного комитета имеют возможность заполнить технико-экономическое обоснование проекта вместо бизнес-плана.

Основные условия, документация, сроки подачи заявок для участия в конкурсе размещены на сайте http://konkurs.nb-fund.ru/.

Также фонд реализует проекты лаборатории социального предпринимательства и организации поиска эффективных бизнес-моделей социального предприятия посредством проведения конкурса «Социальный франчайзинг». Информация об иных направлениях деятельности фонда размещена на официальном сайте.