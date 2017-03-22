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Общество

Главный редактор «Комсомольской правды. Псков» примет участие в медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость»

Главный редактор газеты «Комсомольская правда. Псков» Ирина Потапова примет участие в медиафоруме Общероссийского народного фронта  «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ирина Потапова, а также собственный корреспондент интернет-портала «Общественный контроль» Юрий Моисеенко и главный редактор информационно-делового портала iluki.ru Ирина Амелина, стали лауреатами конкурса журналистских работ, который проводил Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость».

В своих работах журналисты осветили актуальные региональные темы, отметили в ОНФ.  

«Все материалы связаны с насущными проблемами общества, они рассказывают о том, что волнует простых граждан. Приятно отметить, что журналисты проявляют активный интерес к повестке регионального отделения ОНФ. СМИ становятся нашими партнерами в освещении тем, с которыми сопряжена наша деятельность, направленная на повышение качества жизни людей», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Всего лауреатами конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. На конкурс были поданы 4 тыс. работ от журналистов 969 региональных СМИ.  

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