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Общество

Московские поэты Екатерина Соколова и Андрей Черкасов станут участниками десятого сеанса псковского «Поэтопроектора»

Московские поэты Екатерина Соколова и Андрей Черкасов станут участниками десятого сеанса «Поэтопроектора», который состоится 1 апреля в 18:00 в Медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проекта «Ветка».

Екатерина Соколова - поэт, фотограф. Родилась в 1983 году в Сыктывкаре, живет в Москве. Окончила филологический факультет Сыктывкарского государственного университета (2005) и аспирантуру Института русской литературы РАН (2008). Публиковалась в журналах «Воздух», «Октябрь». «Урал». Лауреат премии «Дебют» (2009), специальной премии «Московский счет» (2014), входила в шорт-лист премии «ЛитератуРРентген» (2008) и премии Андрея Белого (2016). Автор трех книг стихов.

Андрей Черкасов - поэт, художник. Родился в 1987 году в Челябинске, с 2007 года живёт в Москве. Выпускник Литературного института имени А. М. Горького (2012), Открытой школы Манеж/МедиаАртЛаб (2015). Он также является участником Лаборатории медиапоэзии, член экспертного совета серии «Новые стихи» (издательский проект книжного магазина «Порядок слов»). Финалист поэтической премии «ЛитератуРРентген» в Главной номинации (2008, 2009, 2011). Его книга стихов «Децентрализованное наблюдение» вошла в шорт-лист Премии Русского Гулливера (2014) и шорт-лист Премии Андрея Белого (2015), лауреат Лесной премии ландшафтного поэтического фестиваля «Пушкинские лаборатории» (2016).

Вход свободный. 

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