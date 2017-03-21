В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании и грабеже
В Великих Луках завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 (изнасилование), частью 1 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и частью 1 статьи 161 (грабеж) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, 1 мая 2016 года предполагаемый злоумышленник напал на потерпевшую, когда она вечером возвращалась домой по одной из улиц города Великие Луки. Избив девушку, он нарушил ее половую свободу, после чего похитил мобильный телефон с деньгами и скрылся с места преступления.
Мужчина был задержан 19 августа в Московской области. Потерпевшая уверенно опознала насильника и грабителя. Следователи добились в судебном порядке его изоляции от общества. Когда эксперты по поручению следствия сравнили генетический профиль этого мужчины с генетическим профилем, выявленным из биологических следов, найденных на месте изнасилования, совпадение оказалось полным. Кроме того, по месту жительства матери обвиняемого был изъят похищенный у потерпевшей мобильный телефон, который возвращен законной владелице.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.