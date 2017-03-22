На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковички смогут выбрать кружевные серьги и бусы

15:34, 22 марта 2017, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковички смогут выбрать кружевные серьги и бусы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали участники выставки.

Так, мастер Юлия Григорьева, которая занимается фриволите, представит кружевные свадебные серьги, а также украшения на руку и, возможно, на шею. «Кружевные украшения хороши тем, что они объемные, красивые, но в то же время невесомые. Это всегда нежность, невесомость, ажур – то, что, в принципе, и нужно невесте», - рассказала мастер. По её словам, можно подобрать украшения любых оттенков для сочетания с платьем невесты.

Кроме того, она шьет игрушки в стиле тильда, которые псковичи также смогут увидеть на выставке. «Сейчас появилась традиция делать на свадьбах небольшие презенты гостям, чтобы они могли унести с собой что-то памятное», - отметила Юлия Григорьева. Она добавила, что игрушки часто покупают и в качестве подарков для молодожёнов – например, классического зайца, фигурки жениха и невесты. Такие игрушки можно использовать и как часть свадебного декора, и для фотосессии. Мастер готова предоставить заказчикам и другие работы – котов, медведей, портретных кукол.

Часть из перечисленного будет представлена на стенде мастера, также можно будет посмотреть фотографии работ и сделать заказ. «Свадьба - это всегда очень индивидуально. Что-то можно будет купить сразу, но каждая невеста хочет, чтобы ее свадьба была индивидуальной. Поэтому на такие мероприятии люди приходят, чтобы найти что-то своё», - пояснила Юлия Григорьева.

Помимо этого, пришедшие на выставку «Свадьба EXPO`2017» смогут увидеть работы Светланы Ивановой, которая занимается вязанием крючком. Она покажет псковичам свадебные игрушки ручной работы: мишек, зайцев, а также кружевные бусы для невест.

Планирует мастер подготовить к выставке и картины из шерсти свадебной тематики.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>