Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»

18:23, 22 марта 2017, ПАИ

Ансамбль русской народной песни «Параскева» проведёт на выставке «Свадьба EXPO`17» свадебный обряд в русском народном стиле. Как сообщили Псковскому агентству информации представители ансамбля, программа выступления на данный момент согласовывается, возможно, псковичам представят выкуп невесты или само свадебное торжество.

Также для гостей выставки подготовили игровую программу, в которую войдут хороводные и целовальные песни. Ансамбль выступит под живую музыку – артисты сыграют на баяне.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>