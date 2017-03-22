Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»

18:04, 22 марта 2017, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO`17» будут представлены тильды, оловянные солдатики и украшения из натуральных камней. Об этом Псковскому агентству информации рассказали участники выставки.

Так, Юлия Чулкова покажет гостям выставки различные аксессуары для невесты: броши, букеты с цветами ручной работы, а также подушечки для колец. Кроме того, на стенде будут представлены свадебные игрушки в стиле тильда – фигурки жениха и невесты.

Петербургский мастер Дмитрий Беликов планирует удивить псковичей оловянными солдатиками и бронзовым литьем. Он рассказал, что бронзовые зверьки и брелоки часто используются в качестве подарка или в оформлении стола. Кроме того, оловянными фигурками девушки и солдатика можно украсить свадебный торт.

А Юлия Полушкина (Бережная) подготовила к выставке «Свадьба EXPO`17» украшения ручной работы из натуральных камней. Так, на стенде можно будет найти колье, бусы и серьги из агата, сахарного и розового кварца (который, по словам мастера, считается камнем невест и делает их более привлекательными в глазах мужчин), а также из коралла и горного хрусталя.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>