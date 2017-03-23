0
21:24
Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
20:20
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
18:26
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»
18:24
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
18:07
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
17:20
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
16:17
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Еще новости
  • Коротко
Общество

Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»

Букеты из цветов ручной работы, созданные из Иранской ткани «самира» представит Студия оригинального подарка Елены Солоденко на выставке «Свадьба EXPO 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель студии.

Также на выставке посетители смогут увидеть свадебную полиграфию и рисунки от псковской творческой студии «Твои идеи».

Бутик восточных товаров «Эфенди Шоп» порадует горожан настольными лампами и другими предметами интерьера из Турции. 

К тому же, посетители выставки смогут приобрести украшения из эпоксидной смолы и настоящих цветов, а также мягкие игрушки, которые представит магазин авторских вещей BergenShop.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

 

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017» Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017» На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ» Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017» Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO» Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO» Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
23 марта 2017
Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
23 марта 2017
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»
23 марта 2017
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017» 1
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
23 марта 2017
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
23 марта 2017
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
23 марта 2017
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
23 марта 2017
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
23 марта 2017
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год 17

Идет загрузка...