Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»

18:07, 23 марта 2017, ПАИ

Букеты из цветов ручной работы, созданные из Иранской ткани «самира» представит Студия оригинального подарка Елены Солоденко на выставке «Свадьба EXPO 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель студии.

Также на выставке посетители смогут увидеть свадебную полиграфию и рисунки от псковской творческой студии «Твои идеи».

Бутик восточных товаров «Эфенди Шоп» порадует горожан настольными лампами и другими предметами интерьера из Турции.

К тому же, посетители выставки смогут приобрести украшения из эпоксидной смолы и настоящих цветов, а также мягкие игрушки, которые представит магазин авторских вещей BergenShop.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>