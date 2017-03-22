Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу

17:36, 22 марта 2017, ПАИ

Домашнюю пастилу и медовые пряники от местных производителей смогут попробовать гости выставки «Свадьба EXPO 2017».

Как сообщил Псковскому агентству информации один из участников мероприятия — мастер по приготовлению сладостей Олег Кушнир, на «Свадьбе EXPO» он планирует продавать натуральную фруктово-ягодную пастилу. Также посетителям предложат популярный и дефицитный чай «Саган Дайля» («Белое крыло»).

Кроме того, на выставке будут представлены медовые пряники различной формы, с видами Пскова и тематические - для свадебного стола, рассказала кондитер Наталья Ельцова. Она добавила, что без пряников не обойдутся даже фаер-шоу, пиксельное шоу и средневековый выкуп невесты, которые организует псковский клуб исторической реконструкции «Бор Хейм».

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>