0
18:23
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
18:05
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
18:04
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
17:36
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
17:34
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
16:52
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
15:56
Андрей Турчак считает необходимым поддержать псковских садоводов и снизить налоговую ставку
Еще новости
  • Коротко
Общество

Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу

Домашнюю пастилу и медовые пряники от местных производителей смогут попробовать гости выставки «Свадьба EXPO 2017».

Фото из группы «Сашкины радости. Мишуткины сладости» в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщил Псковскому агентству информации один из участников мероприятия — мастер по приготовлению сладостей Олег Кушнир, на «Свадьбе EXPO» он планирует продавать натуральную фруктово-ягодную пастилу. Также посетителям предложат популярный и дефицитный чай «Саган Дайля» («Белое крыло»).

Фото из группы «Сашкины радости. Мишуткины сладости» в соцсети «ВКонтакте»

Фото из группы «Медовые пряники Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, на выставке будут представлены медовые пряники различной формы, с видами Пскова и тематические - для свадебного стола, рассказала кондитер Наталья Ельцова. Она добавила, что без пряников не обойдутся даже фаер-шоу, пиксельное шоу и средневековый выкуп невесты, которые организует псковский клуб исторической реконструкции  «Бор Хейм».

Фото из группы «Медовые пряники Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO» Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO» Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковички смогут выбрать кружевные серьги и бусы Правильному позированию для фотосъёмки научит псковских молодожёнов Ирина Большакова на выставке «Свадьба ЭКСПО» Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО» Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017» На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
22 марта 2017
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
22 марта 2017
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
22 марта 2017
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
22 марта 2017
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
Андрей Турчак считает необходимым поддержать псковских садоводов и снизить налоговую ставку
22 марта 2017
Андрей Турчак считает необходимым поддержать псковских садоводов и снизить налоговую ставку
На месте кафе «Карамель» в центре Пскова откроются пиццерия и суши-бар
22 марта 2017
На месте кафе «Карамель» в центре Пскова откроются пиццерия и суши-бар 11

Идет загрузка...