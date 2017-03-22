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Общество

Россияне стали реже ездить на отдых за рубеж

Количество поездок россиян за рубеж с целью туризма в 2016 году сократилось на 18,5%, сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России, передает «Интерфакс».

По данным Пограничной службы, в прошлом году  россияне совершили 9,9 млн поездок за рубеж, что на 2,2 млн меньше, чем в 2015-м.

Самое большое падение, по словам Ирины Тюриной, продемонстрировала Турция: если в 2015 году ее посетили с целью туризма 2,6 млн россиян, то в 2016-м -  481 тыс., что на 82% меньше.

В то же время Турции удалось стать десятой среди самых посещаемых россиянами ради туризма стран. На первом месте оказался Таиланд - 701 тыс. поездок, плюс 38% к 2015 году. Далее следует Китай - 668 тыс. поездок (+60%), Испания - 662,6 тыс. (+14%), Греция (653,4 тыс., +23,5%) и Кипр (635 тыс., +55,5%).

В десятке также Тунис, показавший после кризисного 2015 года рост на 1327% - до 584 тыс. поездок, Италия (515,4 тыс., +7% к 2015 году), Германия (509,6 тыс., падение на 11%) и Болгария (482,2 тыс., +37%).

Ранее Росстат сообщил, что число поездок российских граждан за рубеж в 2016 году составило 31,7 млн, что на 7,9% ниже показателя предыдущего года.

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