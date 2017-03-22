В Псковской области спасатели ежедневно снимают рыбаков с тонкого льда

14:39, 22 марта 2017, ПАИ

С 17 марта в Псковской области спасатели ежедневно снимают рыбаков с тонкого льда водоемов. Об этом сообщил руководитель регионального управления МЧС Валерий Филимонов на совещании губернатора области Андрея Турчака с главами районов 22 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Каждый день мы со льда Псковско-Чудского снимаем около 10 рыбаков, несмотря на лед в 15-40 см, на нем все равно находиться опасно», - констатировал Валерий Филимонов и обратился к главам районов с просьбой обеспечить невыход рыбаков на лед.

Докладчик отметил, что с погодой в этом году повезло: зима была теплой, и запасы воды в снеге были небольшие, к тому же теплая погода наступила плавно. По его словам, сейчас на реках и озерах наблюдаются разломы льда и небольшой прирост уровня воды в реках. «Мы помним и подъемы по 2 метра за сутки», - ответил выступающий и сообщил, что уровень воды в реках ожидается на 0,5-1 метр ниже средних многолетних отметок.

Валерий Филимонов рассказал, что в регионе насчитывается 81 паводкоопасный участок (в 17 районах и двух городах), в зону подтопления могут попасть 813 жилых домов. «Мы разработали все необходимые документы, создали финансовые резервы, несмотря на непростую ситуацию. Имеются и материально-технические резервы», - сказал он и поручил провести инструктажи диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб в районах, чтобы они оперативно передавали в МЧС информацию о складывающейся ситуации. Руководитель областного ГУ МЧС также добавил, что мониторинг обстановки зачастую проводится с помощью беспилотников.

Он подчеркнул, что необходимо проверить все силы и средства в районах, провести разъяснительную работу среди населения. «В большинстве случаев подтопления в населенных пунктах мы имеем из-за замусоренных, захламленных водостоков. Население самостоятельно должно за этим следить и расчищать», - заметил Валерий Филимонов.

Резюмируя, губернатор Псковской области Андрей Турчак сказал: «Опыт наработан, не первый раз мы этот период проходим. Думаю, в этом году, с учетом погодных условий, у нас не должно быть сюрпризов».