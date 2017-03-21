Яблоки и семена без сертификатов не пропустили из Белоруссии в Псковскую область

14:56, 22 марта 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 1 тонны свежих яблок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата.

В том же контрольном пункте по аналогичной причине специалисты запретили ввоз Белоруссии семян ячменя и клевера, общий вес которых составил 0,535 тонны. Также на продукцию отсутствовали документы, подтверждающие посевные и сортовые качества.

Владельцы грузов были привлечены к административной ответственности. Запрещенные партии возвращены на сопредельную территорию.