Руководству районов Псковской области поручено проверять опашку и чистить пожарные водоёмы

15:07, 22 марта 2017, ПАИ

Руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов поручил муниципалитетам проверять противопожарную опашку и чистить пожарные водоемы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора Псковской области Андрея Турчака с главами районов, которое проходит сегодня, 22 марта, в Плюссе.

Валерий Филимонов рассказал, что в прошлом году в регионе зафиксировали 73 лесных пожара на площади 101,6 га и 240 палов травы на 381 га. По его словам, обстановка была «ниже среднего». «Так как в особые годы мы получаем до 300 звонков в сутки, пожарные не успевают переодеться, меняются прямо в поле, да и поесть у них часто нет времени. Эта весенняя беда [палы] требует наших совместных усилий», - подчеркнул руководитель регионального управления МЧС и напомнил, что первый пал травы зарегистрировали 20 марта в Великолукском районе.

Андрей Турчак не согласился с данной информацией. По его словам, в первый пал произошел 20 марта в Новоржевском районе. «Я лично звонил дежурному», - сообщил губернатор.

«Не могу не согласиться», - ответил на это Валерий Филимонов.

Он отметил, что в связи с ранним сходом снега уже издано распоряжение о профилактической операции «Антипал». По словам начальник областного ГУ МЧС, в регионе насчитывается 53 наиболее опасных в данном отношении населённых пункта. Они расположены в 10 районах области, при этом больше всего - в Стругокрасненском, Псковском, Гдовском, Пустошкинском. Кроме того, 15 детских оздоровительных лагерей и ИК-6 в Себежском районе могут попасть в зону лесных пожаров.

Валерий Филимонов рассказал, что сотрудники МЧС запланировали 9 проверок администраций сельских поселений: Спицынской, Середкинской, Пожеревицкой, Плисской, Пригородной, Красногородской, Лядской, Марьинской и Новосельской волостей. Также пройдут 11 проверок в загородных лагерях, граничащих с лесом, о чем проинформировали Управление образования Псковской области. По словам руководителя регионального ГУ МЧС, все проверки уже или начались, или пройдут в течение апреля-мая. Особое внимание будет уделяться наличию и состоянию противопожарных разрывов, обновлению минерализованных полос, своевременной очистке территорий от горючего мусора, сухой травы, листвы, исправности пожарных гидрантов, пожарным водоемам и подъездов к ним, наличию и исправности освещения населенных пунктов, звуковой системы оповещения, укомплектованности инвентарем добровольных пожарных дружин. Валерий Филимонов рекомендовал также своевременно вводить противопожарный режим в населённых пунктах с запретом посещения и въезда в леса - в этот период, напомнил он, штрафы повышаются в два раза.

Он также заметил, что 9 марта губернатор утвердил сводный план тушения пожаров в Псковской области, документ направлен в Минприроды РФ. Валерий Филимонов добавил, что помогает видеонаблюдение за лесами и вертолет «Робинсон», который «не хуже камеры может увидеть пожар на расстоянии 50 км километров».

«Задачи обозначены», - констатировал Андрей Турчак.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев в свою очередь отметил, что территории рядом с Полистовским заповедником не охвачены видеонаблюдением, а в случае пожара там не сможет пройти обычная техника. Андрей Турчак рекомендовал патрулировать территорию с помощью вертолета и беспилотников и добавил, что если есть вышка, то туда можно повесить камеру. Данный вопрос взяли на контроль.