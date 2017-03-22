0
18:23
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
18:05
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
18:04
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
17:36
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
17:34
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
16:52
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
15:56
Андрей Турчак считает необходимым поддержать псковских садоводов и снизить налоговую ставку
Еще новости
Общество

В России могут запретить провозить гаджеты на борту самолетов

Службы авиационной безопасности в российских аэропортах располагают техническими средствами для ограничения провоза гаджетов в ручной клади пассажирских самолетов, но решения пока нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если соответствующие органы примут решение о вводе запрета на провоз мобильных электронных устройств в ручной клади пассажирских самолетов, вылетающих в Россию из некоторых, в том числе, ближневосточных государств, то все технические возможности для этого есть. Такого рода запрет может быть технически реализован в кратчайшие сроки и не потребует дополнительных вложений или переоснащений», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он напомнил, что ранее Россия присоединилась к запрету на провоз в ручной клади жидкостей объемом свыше 100 мл.

В США и Великобритании запретили пассажирам гражданских рейсов, прибывающим из нескольких стран Ближнего Востока и Африки, брать в ручную кладь некоторые виды мобильные электронные устройств, включая планшеты и ноутбуки. Это обуславливалось потенциальной возможностью провоза в отсеках этих гаджетов, предназначенных для аккумуляторных батарей, взрывных устройств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
22 марта 2017
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
22 марта 2017
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
22 марта 2017
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
22 марта 2017
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
Андрей Турчак считает необходимым поддержать псковских садоводов и снизить налоговую ставку
22 марта 2017
Андрей Турчак считает необходимым поддержать псковских садоводов и снизить налоговую ставку
На месте кафе «Карамель» в центре Пскова откроются пиццерия и суши-бар
22 марта 2017
На месте кафе «Карамель» в центре Пскова откроются пиццерия и суши-бар 11

Идет загрузка...