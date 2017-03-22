В России могут запретить провозить гаджеты на борту самолетов

16:40, 22 марта 2017, ПАИ

Службы авиационной безопасности в российских аэропортах располагают техническими средствами для ограничения провоза гаджетов в ручной клади пассажирских самолетов, но решения пока нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если соответствующие органы примут решение о вводе запрета на провоз мобильных электронных устройств в ручной клади пассажирских самолетов, вылетающих в Россию из некоторых, в том числе, ближневосточных государств, то все технические возможности для этого есть. Такого рода запрет может быть технически реализован в кратчайшие сроки и не потребует дополнительных вложений или переоснащений», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он напомнил, что ранее Россия присоединилась к запрету на провоз в ручной клади жидкостей объемом свыше 100 мл.

В США и Великобритании запретили пассажирам гражданских рейсов, прибывающим из нескольких стран Ближнего Востока и Африки, брать в ручную кладь некоторые виды мобильные электронные устройств, включая планшеты и ноутбуки. Это обуславливалось потенциальной возможностью провоза в отсеках этих гаджетов, предназначенных для аккумуляторных батарей, взрывных устройств.