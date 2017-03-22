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Общество

В Опочке школьники изготовили светящиеся брелоки

В Псковской области сотрудники ГИБДД проводят для школьников мастер-классы по изготовлению световозвращателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото с 60.мвд.рф

«Одно из таких увлекательных мероприятий для школьников в Доме детского творчества города Опочки провели сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД», - рассказали в ведомстве. Инспекторы рассказали участникам встречи о видах световозвращателей, правилах их ношения, местах расположения на одежде и значимости для пешеходов. Под руководством полицейских ребята  самостоятельно изготовили светящиеся в темноте брелоки.

Фото с 60.мвд.рф

Кроме того, детям напомнили о требованиях Правил дорожного движения, специалисты разобрали вместе с ними наиболее распространенные ошибки, допускаемые на дорогах, и рассказали, как их избежать.

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