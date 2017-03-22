В Опочке школьники изготовили светящиеся брелоки

17:53, 22 марта 2017, ПАИ

В Псковской области сотрудники ГИБДД проводят для школьников мастер-классы по изготовлению световозвращателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Одно из таких увлекательных мероприятий для школьников в Доме детского творчества города Опочки провели сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД», - рассказали в ведомстве. Инспекторы рассказали участникам встречи о видах световозвращателей, правилах их ношения, местах расположения на одежде и значимости для пешеходов. Под руководством полицейских ребята самостоятельно изготовили светящиеся в темноте брелоки.

Кроме того, детям напомнили о требованиях Правил дорожного движения, специалисты разобрали вместе с ними наиболее распространенные ошибки, допускаемые на дорогах, и рассказали, как их избежать.