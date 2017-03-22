Александр Кузнецов принял участие в первом заседании рабочей группы президиума Госсовета по развитию пассажирских перевозок

16:45, 22 марта 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов и генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов приняли участие в первом заседании рабочей группы президиума Государственного совета Российской Федерации «О комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, рабочая группа включает в себя представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, более 80 специалистов отрасли.

Открывая заседание, помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин озвучил поручение, данное главой государства Владимиром Путиным, о разработке законопроекта, вводящего лицензирование перевозок пассажиров по заказу и пресечение нерегулируемых заказных перевозок.

Игорь Левитин подчеркнул, что каждый регион имеет специфический набор проблем, и задача рабочей группы заключается в выработке комплексного решения, подразумевающего соблюдение баланса между различными видами транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в регионах.

Особое внимание участников рабочей группы было уделено вопросам совершенствования правового регулирования, гармонизации законодательства в целях создания в субъектах Российской Федерации мультимодальной, «бесшовной» транспортной системы. В частности, Минтрансом России инициирован законопроект, регулирующий вопросы организации остановочных пунктов автомобильного транспорта на железнодорожных вокзалах. Александр Кузнецов поддержал необходимость создания законодательных основ организации транспортно-пересадочных узлов, подчеркнув, что в Псковской области работа по восстановлению железнодорожных вокзалов в городских и сельских поселениях и открытию на их базе ТПУ проводится с 2016 года в рамках развития пассажирской инфраструктуры региона.

Обсуждая проблематику функционирования автотранспортной инфраструктуры, участники рабочей группы подтвердили, что деятельность автовокзалов и автостанций во многих регионах, включая крупные мегаполисы, является нерентабельной. Автовокзалы сегодня действуют как агенты по продаже билетов, получая за это агентское вознаграждение, но вынуждены тратить средства на эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, содержание обслуживающего персонала, оплату коммунальных услуг и обеспечение мероприятий по транспортной безопасности.

Александр Кузнецов прокомментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что сегодня отношения, возникающие между автовокзалами, перевозчиками и пассажирами, остаются за пределами четкого правового регулирования. Законодательством не определены источники финансового обеспечения деятельности автовокзалов и автостанций, что дает повод контролирующим органам принимать решения, содержащие выводы о том, что услуги автовокзалов должны оказываться пассажирам бесплатно, несмотря на свободный рынок в данной отрасли экономики. Отсутствие четких законодательных норм привело к упадку целой отрасли, лишив ее инвестиционной и кредитной привлекательности, отметил он.

Заместитель министра транспорта России Николай Асаул сообщил участникам рабочей группы, что Минтранс России разработал законопроект, призванный отрегулировать правоотношения в данной сфере путем установления четкого перечня обязательных платных услуг, которые должны оказываться пассажирам и перевозчикам на автовокзалах и автостанциях, перечня тарифов и сборов на эти услуги и правила их взимания.

Александр Кузнецов подтвердил, что Псковская область заинтересована в скорейшем принятии этого законопроекта. «Мы принципиально поддерживаем инициативу Минтранса России по созданию прозрачной системы формирования тарифов и сборов на услуги автовокзалов, — отметил заместитель губернатора. — Могу сказать, что Псковская область имеет практический опыт реализации тех норм, которые предусмотрены в разработанном законопроекте. Мы самостоятельно выбрали аналогичный путь развития автовокзальной отрасли региона и получили менее чем за год фактические, ощутимые результаты: это дало возможность развивать пассажирскую инфраструктуру, сокращавшуюся на протяжении десятилетий, и, в частности, создавать транспортно-пересадочные узлы».