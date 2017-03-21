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Экономика

Начал работу инвестиционный портал Пскова

Администрация города Пскова разработала и запустила новый специализированный интернет-ресурс - инвестиционный портал муниципального образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, работа портала направлена на консолидирование информации, полезной для существующих и потенциальных инвесторов и предпринимателей, на специализированном сайте, а также создание канала обратной связи для сбора и оперативного рассмотрения жалоб и обращений субъектов предпринимательства.

Данный портал обеспечивает наглядное представление об инвестиционных возможностях муниципального образования, содержит актуальную информацию по следующим разделам: сведения о регионе и муниципальном образовании; проводимая в городе инвестиционная политика; планируемые и реализуемые инвестиционные проекты; инвестиционные площадки; меры муниципальной поддержки и порядок обращения для ее получения;  муниципальные услуги, предоставляемые инвесторам и предпринимателям; нормативно-правовая база в сфере инвестиционного регулирования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; необходимые контакты и ссылки; канал обратной связи инвесторов и администрации города Пскова; интерактивная инвестиционная карта и другое.

Наличие нового интернет-ресурса будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города, развитию малого и среднего предпринимательства и снятию административных барьеров.

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