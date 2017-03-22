Почти 100 тысяч рублей лишилась жительница Пскова, покупая мебель в интернете
Жительница Пскова в ходе покупки мебели через Интернет лишилась 97 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.
Другая псковичка в результате взлома злоумышленниками страницы в Интернете осталась без шести тысяч рублей.
Ещё одна горожанка лишилась 30 тысяч рублей. Их 21 марта мошенники сняли с её карты, используя специальную программу-вирус.
По данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование.