В Стругокрасненском районе «Фольксваген» врезался в трактор

16:00, 22 марта 2017, ПАИ

21 марта в 21:30 на 235-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель, у деревни Гмырино Стругокрасненского района, произошло ДТП с участием трактора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора Т-155 под управлением 28-летнего молодого человека и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 62-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.