В Стругокрасненском районе «Фольксваген» врезался в трактор
21 марта в 21:30 на 235-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель, у деревни Гмырино Стругокрасненского района, произошло ДТП с участием трактора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора Т-155 под управлением 28-летнего молодого человека и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП 62-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.