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Культура

Автор книги «Разлом» проведет встречу с псковичами

23 марта в 15:00 в читальном зале отдела краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) в рамках заседания Клуба краеведов состоится встреча с автором книги «Разлом» Дарьей Игнатьевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Дарья Игнатьева (под этой фамилией опубликована повесть; сейчас автор носит фамилию Самохина) родилась в 1983 году в Павлодаре (Казахстан). В Пскове она живет с 1997 года.

«Разлом» – ее первая книга, в которую вошли одноименная повесть и рассказ «Тимофей и Юлька». Книга продолжает традиции патриотической литературы для детей и юношества, заложенные в советское время А. П. Гайдаром. Она посвящена судьбам воинов-десантников, не вернувшихся с войны в Чечне, физически и морально, и их близких.

Известный литературный критик Валентин Курбатов написал в предисловии: «Книга с нежной сестринской любовью как будто хочет обнять это поколение… и тем спасти всех вместе и каждого в отдельности, сказать, что они не одиноки».

«6-ая рота не упоминается в повести прямо, но то, что произведение стало эмоциональным откликом на события 1 марта 2000 года, почувствует любой», - добавили в библиотеке.

Вход на мероприятие свободный.

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