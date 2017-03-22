Металлических киборгов, бодибилдеров и динозавров демонстрируют на выставке в Пскове

18:13, 22 марта 2017, ПАИ

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина открылась выставка интерактивной скульптуры из металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

Среди персонажей можно увидеть железных бодибилдеров, киборгов, динозавров, фантастическую технику, образы животных и людей, героя мультфильма «ВАЛЛ-И». «Каждый персонаж наделен своим характером: упрямством, добродушием, самолюбованием, отвагой», - отметили в пресс-службе.

Автор скульптур - житель Плюссы Александр Кондрахин стал осваивать технологии работы с металлом не так давно, а 4 месяца назад он собрал первую фигуру из отслуживших железных деталей. На выставке представлены более 30 экспонатов из металлолома, многие из которых могут двигать руками, ездить, поднимать штангу, что делает их привлекательными для детской аудитории. «Эти скульптуры уникальны тем, что их не только можно, но и нужно трогать», - подчеркнули в библиотеке.

«Экспозиция будет интересна как сильной половине человечества, которая попытается идентифицировать детали скульптур и определить их прежнее назначение, так и прекрасным дамам, которые узнают себя в образе железной барыши перед зеркалом или двух подруг за столиком в кафе. А железный кот Барсик и сбежавший от хозяев Шарик не оставят равнодушными ни одного зрителя», - рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать до середины апреля. Вход свободный.