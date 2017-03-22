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Культура

«Мимолётности» покажут псковичам в галерее «Дар»

23 марта в 18:30 в псковской художественной галерее «Дар» состоится открытие выставки «Мимолётности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в галерее.

Фото предоставлено галереей «Дар»

Фото предоставлено галереей «Дар»

Свои работы представит петербурженка Вероника Кучеровская, ныне живущая в Пскове. Ее живопись, рисунок, гобелен будут экспонироваться до 15 апреля.

Фото предоставлено галереей «Дар»

Вероника Кучеровская - выпускница Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной 1988 года, член Союза художников России, заведующая кафедрой дизайна и технологии ПсковГУ.

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