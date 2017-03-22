В Великих Луках задержали угонщика и поджигателя автомобилей

16:35, 22 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили гражданина, подозреваемого в угоне грузового автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 20 декабря 2016 года от дома по улице Розы Люксембург в Великих Луках был угнан самосвал ЗИЛ. Обгоревшую машину вскоре обнаружили на улице Новослободской.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный, судимый великолучанин. Кроме того, он подозревается в поджоге 16 февраля двух ВАЗов, стоявших на улицах Маршала Жукова и Ставского. Проводится следствие.