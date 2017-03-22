Минимальная розничная цена водки поднимется до 219 рублей за пол-литра

17:46, 22 марта 2017, ПАИ

До 1 апреля Минфин России должен подготовить приказ об установлении минимальной розничной цены на водку в размере 219 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. Об этом сообщает «Российская газета».

При этом, как уверен руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, минимальную цену на водку поднимать следует более значительно. «Я считаю, что в настоящее время это может быть уровень в 240 рублей за 0,5 литра, - пояснил он. - К тому же для потребителей легального алкоголя эта разница вряд ли окажется существенной, а бюджет и производители получат дополнительные средства».

Другая проблема - нехватка акцизных марок на алкоголь, с которой столкнулись импортеры - будет устранена в течение двух недель. Как отметил заместитель главы Правительства РФ Александр Хлопонин, она была связана с выпуском нормативного акта о единственном исполнителе и печати этих марок государственным предприятием «Гознак».

Напомним, что в настоящее время минимальная розничная цена за пол-литра водки составляет 190 рублей.