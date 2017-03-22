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Общество

Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове

Глава города Пскова Иван Цецерский пригласил руководителя общественной организации инвалидов «Ковчег» Федора Постнова посетить строящуюся новую школу на Завеличье для предварительной оценки реализации безбарьерной среды на объекте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, предложение было озвучено сегодня, 22 марта, в ходе рабочей встречи в администрации города Пскова.

Федор Постнов, прошедший специальное обучение в сфере универсального дизайна для всех категорий граждан, выразил готовность принимать участие в работе в качестве эксперта по безбарьерной среде над новыми объектами в Пскове на стадии составление проектной документации, этапе строительства и приемки работ. Он также представил ключевые факторы для создания безбарьерной среды в городе. 

«Участие специалистов в этой сфере позволит не допустить ошибок при строительстве социально-значимых объектов, а значит - избежать потерю финансовых средств на их исправление», - отметил глава Пскова.

Участники встречи также договорились, что совместно с руководителем правовой службы Псковской городской Думы будет проинспектирована правовая база и дана оценка механизмов участия представителей экспертного сообщества на всех стадиях согласования строительства.

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