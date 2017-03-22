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Общество

Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким

Профессиональный фотограф Оксана Ким представит свои работы на выставке «Свадьба EXPO'17».

Фото Оксаны Ким

Как сообщила мастер Псковскому агентству информации, гости мероприятия увидят сделанные ею свадебные и семейные снимки. Также желающие молодожены смогут получить консультации по нюансам свадебной фотосъемки.

Фото Оксаны Ким

Собеседница агентства отметила, что она фанат своего дела и старается выполнять его максимально хорошо.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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