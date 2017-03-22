Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким

16:52, 22 марта 2017, ПАИ

Профессиональный фотограф Оксана Ким представит свои работы на выставке «Свадьба EXPO'17».

Как сообщила мастер Псковскому агентству информации, гости мероприятия увидят сделанные ею свадебные и семейные снимки. Также желающие молодожены смогут получить консультации по нюансам свадебной фотосъемки.

Собеседница агентства отметила, что она фанат своего дела и старается выполнять его максимально хорошо.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>