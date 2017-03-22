Муниципальная комиссия приступила к доработке Правил благоустройства Пскова в части зеленых насаждений

16:42, 22 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 22 марта, состоялось рабочее совещание муниципальной комиссии по доработке Правил благоустройства Пскова, касающихся зеленых насаждений на территории Пскова: прав и обязанностей собственников земли, на которой они произрастают, методик обследования, формовки, посадки и сноса деревьев, кустарников и цветов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в состав временной рабочей комиссии вошли депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков, Григорий Турчин и Дмитрий Барабанов, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров и руководитель отдела благоустройства УГХ Людмила Сорбеева, представители Управления по градостроительной деятельности и Правового комитета.

Внесение изменений в Правила благоустройства вызвано развитием нормативно-правовой базы федерального уровня в данной сфере. Кроме того, практическая работа показала, что имеющийся документ требует детализации. Также комиссия намерена ходатайствовать о необходимости приема в штат Управления городского хозяйства профессионального дендролога.

В ближайший месяц каждый член комиссии подаст предложения для внесения изменений в соответствующий раздел Правил благоустройства города. Затем в качестве эксперта комиссия планирует привлечь специалиста из ПсковГУ для консультаций, юристы оценят правовую сторону. После этого доработанный документ рассмотрит Псковская городская Дума.