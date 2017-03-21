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Экономика

На псковском рынке обнаружили турецкие томаты

Сегодня, 22 марта, на рынке в Пскове выявили факты реализации свежих томатов из Турции, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. В отношении данной продукции общим весом 36 кг приняли меры в соответствии с законодательством РФ.

Также специалисты зафиксировали 2 нарушения законодательства в области карантина растений в части неизвещения должностных лиц Управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновных привлекли к административной ответственности.

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