На псковском рынке обнаружили турецкие томаты

17:02, 22 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 22 марта, на рынке в Пскове выявили факты реализации свежих томатов из Турции, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. В отношении данной продукции общим весом 36 кг приняли меры в соответствии с законодательством РФ.

Также специалисты зафиксировали 2 нарушения законодательства в области карантина растений в части неизвещения должностных лиц Управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновных привлекли к административной ответственности.