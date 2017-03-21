Ежа и райграс не попали в Псковскую область из Белоруссии

17:39, 22 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 22 марта, в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партий семян злаковых трав (ежа сборная, райграс пастбищный) весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата и отсутствие маркировки на упаковке большей части продукции. Представителя владельца груза привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Груз вернули в Белоруссию.