В Псковской области началась парашютно-десантная подготовка разведчиков

17:28, 22 марта 2017, ПАИ

Разведывательные подразделения общевойсковых соединений Западного военного округа приступили к парашютно-десантной подготовке на базе учебно-тренировочного комплекса Псковского соединения специального назначения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Первые 100 человек в течение двух недель совершат не менее 10 прыжков, в том числе в ночное время. Программой подготовки предусмотрено выполнение прыжков с высоты от 600 до 900 метров с использованием парашютов Д-6 и Д-10.

Кроме того, военнослужащие отработают разведывательно-поисковые действия с условной ликвидацией другой разведгруппы, которой в свою очередь поставлена задача скрытно преодолеть заданный район.

На двухнедельные занятия по парашютно-десантной подготовке привлечены более 600 разведчиков общевойсковых соединений ЗВО.