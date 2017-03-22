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Общество

В Псковской области началась парашютно-десантная подготовка разведчиков

Разведывательные подразделения общевойсковых соединений Западного военного округа приступили к парашютно-десантной подготовке на базе учебно-тренировочного комплекса Псковского соединения специального назначения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Первые 100 человек в течение двух недель совершат не менее 10 прыжков, в том числе в ночное время. Программой подготовки предусмотрено выполнение прыжков с высоты от 600 до 900 метров с использованием парашютов Д-6 и Д-10.

Кроме того, военнослужащие отработают разведывательно-поисковые действия с условной ликвидацией другой разведгруппы, которой в свою очередь поставлена задача скрытно преодолеть заданный район.

На двухнедельные занятия по парашютно-десантной подготовке привлечены более 600 разведчиков общевойсковых соединений ЗВО.

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