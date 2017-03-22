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Общество

Прокуратура требует обязать больного туберкулёзом невельчанина пройти обследование

Прокуратура направила в Невельский районный суд исковое заявление об обязании местного жителя пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления либо лечения туберкулеза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

При поддержании государственного обвинения по уголовному делу межрайонный прокурор выявил, что подсудимый состоит на учете в туберкулезном кабинете ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница», однако в настоящее время умышленно уклоняется от прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров в целях выявления и лечения туберкулеза.

В ходе проведенной общенадзорной проверки было установлено, что гражданин действительно состоит на учёте с ноября 2008 года. До 2009 года он проходил лечение в тубдиспансере города Великие Луки, а с июля 2009 продолжил лечиться в Псковском областном противотуберкулезном диспансере, в который был госпитализирован по решению суда. Однако 2 сентября 2009 года лечение было прервано в связи с тем, что он самовольно покинул отделение, с 2013 года на контрольные обследования не являлся. На основании предоставленной информации ГБУЗ «Невельская МБ» он нуждается в контрольных обследованиях не реже 2-х раз в год. 

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