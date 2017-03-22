Сотрудников Роспотребнадзора и пожнадзора наказали за незаконную проверку невельского бизнесмена

18:01, 22 марта 2017, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 41 Невельского района привлёк к административной ответственности государственного инспектора по пожарному надзору и главного специалиста – эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

По результатам проведения прокурорской проверки по обращению невельчанина было установлено, что в нарушение требований федерального законодательства старший инспектор по пожарному надзору и эксперт Роспотребнадзора провели проверку в отношении индивидуального предпринимателя в отсутствие распоряжения (приказа) руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), а также без согласования с органами прокуратуры.

Постановлениями мирового судьи должностные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.