Псковичам от 5 до 35 лет предлагают снять фильм о городе воинской славы для фестиваля «Мы Здесь!»

18:20, 22 марта 2017, ПАИ

На территории Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья до 7 августа проводится конкурс лучших работ Международного медиафестиваля детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!», посвящённого Году экологии в России. В его рамках Союз городов воинской славы представляет номинацию «Лучший документальный фильм о городе воинской славы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

Конкурсные работы в этой номинации будут отмечены специальным призом. К участию в медиафестивале приглашаются лица от 5 до 35 лет. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте media-fest.ru.

Организаторами медиафестиваля «Мы Здесь!» являются Союз городов воинской славы России, Российское военно-историческое общество, Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», соорганизаторами - Правительство Санкт-Петербурга, Центр системных инициатив, Молодёжная коллегия Санкт-Петербурга (совещательный орган при губернаторе Санкт-Петербурга), Евразийская молодёжная ассамблея, Петербургский союз непрофессиональных кинематографистов. Проект поддерживают Управление делами президента Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации.