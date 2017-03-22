Фильмы «Я тебя Мне нравится» и «Вот моя деревня Лифаново» представят в Пскове 26 марта

17:58, 22 марта 2017, ПАИ

26 марта в 19:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области два начинающих кинорежиссера Ярослав Ваколюк и Марина Донская представят свои фильмы «Я тебя Мне нравится» и «Вот моя деревня Лифаново». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проекта «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Встреча пройдет в рамках нового проекта, цель которого представить в Пскове лучшие образцы студенческого кино начинающих режиссеров из Петербурга и Москвы. Среди участников финалисты международных фестивалей студенческих фильмов «КУЛЬТКИНО» и «ПИТЕРКИТ». Вход на мероприятие свободный.

«Я тебя Мне нравится». Сценарист, оператор и режиссёр: Ярослав Ваколюк.

Аннотация: «Простой студент Дмитрий в социальной сети находит девушку Анастасию, которая затевает с ним своеобразную игру - тонкое общение любовными знаками через статусы, музыку, картинки и другие инструменты социальной сети. Невинная забава постепенно перерастает в реальные чувства. Но есть одно НО - они даже не переписываются и не видятся. К чему же приведёт Дмитрия этот безмолвный «онлайн-роман» с девушкой, которую он видит лишь на фотографиях и о которой толком ничего не знает?»

«Вот моя деревня Лифаново». Режиссер: Марина Донская.

Аннотация: «Дедушка приезжает в свою любимую деревню Лифаново. В деревне 24 дома, но постоянно здесь живет всего пара человек. Дедушка ездит к родственникам, попадает на могилу к разбившимся летчикам, рассказывает истории, просто существует, отвечая вместе с тем на главный вопрос: В чем смысл жизни, дед?»