Стартует конкурс «Курорты Псковской области. История. Современность»

18:08, 22 марта 2017, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека объявила конкурс «Курорты Псковской области. История. Современность». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, конкурс пройдёт в рамках проекта «Уроки занимательного краеведения» с 1 апреля по 22 мая. Его цель – популяризация истории Псковской области, в том числе здравоохранения. Принять участие в конкурсе могут все желающие от 14 лет и старше.

В список заданий конкурса входят вопросы о том, какой курорт Псковской области называют жемчужиной Северо-Запада России, с чьим именем связано открытие курорта «Хилово» и в каком году он был открыт, в каком году и кем впервые был сделан анализ хиловских источников, как называются источники курорта «Хилово», к какой группе источников относятся хиловские. Также у участников конкурса спросят, когда был открыт санаторий «Череха», какие детские санатории существовали на территории Псковской области, какое княжеское поместье стало санаторием, и в каком году был открыт санаторий «Голубые озера».

Условия проведения конкурса опубликованы на сайте библиотеки.

В состав жюри войдут председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова, писатель Вадим Клевцов, заведующая отделом краеведческой литературы ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотеки Елена Киселева, профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.

Контактная информация: город Псков, улица Профсоюзная, 2. Телефон: 8(8112)72-84-07, e-mail: kray@pskovlib.ru.