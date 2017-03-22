Стрельбу и наезд на пешеходов в Лондоне признали терактом

19:43, 22 марта 2017, ПАИ

Полиция Лондона подтвердила, что сразу две атаки произошли недалеко от здания британского парламента вечером в среду, пишет Росбалт.

Одну из них совершил мужчина, въехавший в толпу людей на автомобиле у ворот парламента, вторую — злоумышленники, открывшие стрельбу на Вестминстерском мосту.

Скотленд-Ярд уже квалифицировал оба инцидента как теракты, и заявил, что за их организацией стоят одни и те же люди.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу сообщил, что работа законодателей была приостановлена, но покинуть оцепленное полицией здание парламентарии не могут. В данное время все внутренние помещения британского парламента заняли военнослужащие специальных подразделений правоохранительных органов.

В результате стрельбы пострадали не менее 12 человек, сообщил работающий на месте ЧП фотограф агентства Reuters.

В то же время мужчина на полной скорости въехал в ограду парламента, задавив пятерых человек, а после вышел из машины и ранил ножом одного из полицейских. Правоохранители открыли огонь и ликвидировали нападавшего.

По данным AP, в здании парламента в тот момент находилась премьер Британии Тереза Мэй. Ее вывел переодетый полицейский и усадил в автомобиль. Отмечается, что она не пострадала.

В посольстве России в Великобритании открыта горячая линия для российских граждан в связи с инцидентом у Вестминстерского дворца.